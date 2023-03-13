Военные Южной Кореи сообщили о запуске КНДР ракеты с подводной лодки

Северная Корея выпустила неустановленную ракету с подводной лодки, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (Joint Chiefs of Staff, JCS), передает Yonhap.

Как пишет агентство, Пхеньян заявил, что выпустил две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки.

Южнокорейские военные считают, что снаряд был выпущен из города Синпхо на восточном побережье КНДР. Подробностей пока не сообщалось.

«Усиливая свой мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — говорится в разосланном журналистам сообщении JCS.

Запуск произошел в преддверии совместных учений Сеула и Вашингтона «Щит свободы» (Freedom Shield), которые начинаются 13 марта. Пхеньян расценил их как «подготовку к агрессивной войне» против него.

Учения Южной Кореи и США пройдут с 13 по 23 марта. В их рамках состоится более 20 маневров, в том числе десантные учения и учения по проведению спецопераций. Также пройдут полевые маневры Warrior Shield. Они представляют собой возвращение к масштабам учений Foal Eagle, которые были прекращены в 2019 году для того, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Учения пройдут без перерыва, тренировки будут основаны на компьютерной симуляции. Как подчеркнули американские военные, учения носят «оборонительный характер».

В КНДР в феврале заявили, что Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с «небывалым и мощным» ответом Пхеньяна, если решат проводить совместные учения в районе Корейского полуострова. В заявлении подчеркивалось, что у Северной Кореи есть законное право на самозащиту при нарушении суверенитета страны.

На фоне прошедших учений военных Южной Кореи и США КНДР уже запускала баллистические ракеты — с начала года произошло четыре подобных запуска. Последний из них состоялся в ночь на 24 февраля: тогда Пхеньян выпустил четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 в сторону Японского моря.

Как говорилось в сообщении ЦТАК, учения продемонстрировали «постоянную подготовку ядерных боевых сил Республики к вступлению в войну, которые всесторонне укрепляют способность к нанесению смертельного ядерного контрудара по враждебным силам».