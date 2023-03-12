В Россию из Сирии вернулись 56 российских детей-сирот

В Россию из Сирии вернулись 56 детей-сирот, чьи родители были россиянами, сообщает Минобороны.

«Официальной российской делегацией во главе с уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей-сирот, родители которых являлись гражданами РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе омбудсмена уточнили, что 49 вывезенных детей находились в лагерях беженцев в Заевфратье, еще 7 — в приюте Дамаска, передает «Интерфакс». После осмотра медиками их здоровье не вызывает опасений, однако по прилете в Москву дети отправятся в медцентр, а затем в социально-реабилитационный центр на несколько недель.

Как пишет «РИА Новости», Львова-Белова рассказала о договоренности с курдской стороной о возвращении в Россию еще 200 российских детей в ближайшее время.

В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война между сторонниками официального правительства и вооруженной оппозицией, в том числе курдским военным альянсом «Силы демократической Сирии» (СДС). Также официальный Дамаск и размещенные в Сирии российские силы сообщали об ударах по стране со стороны Израиля.

Кроме того, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков, которые затронули также и Сирию. 12 февраля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в результате землетрясения в Сирии погибли порядка 8,5 тыс. и пострадали около 10 тыс. человек. 14 февраля Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших. Число жертв бедствия в Турции, по последним данным властей, достигло 48 тыс.