Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тыс. человек
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, передает Haberturk.
«Число погибших составляет 48 тыс., число раненых превышает 115 тыс., и нет другой страны, которая могла бы отреагировать быстрее, чем Турция, перед лицом такой катастрофы, когда было разрушено 50 тыс. зданий», — отметил он.
Эрдоган назвал февральские землетрясения «крупнейшим стихийным бедствием последнего столетия». Он отметил, что они причинили «огромный ущерб» транспортной инфраструктуре.
Правительство Турции немедленно мобилизовало все силы для помощи пострадавшим гражданам. Глава государства напомнил, что аэропорт Хатая был восстановлен в течение одной недели.
Эрдоган выразил благодарность странам, которые оказывали помощь Турции после землетрясений. По его словам, 90 стран направили спасательные бригады и медиков в Турцию.
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