В ЛНР заявили о занятии выгодных позиций в промзоне Артемовска

Российские штурмовые подразделения заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — сказал он.

По словам Марочко, занятие позиций в промзоне Артемовска позволит российским силам вести контроль над перемещением ВСУ, а также создает хороший плацдарм для дальнейшего продвижения.

Бои за Артемовск продолжаются с лета прошлого года. Город расположен в 60 км от Донецка. В конце февраля врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что почти все дороги в Артемовске находятся под огневым контролем российских сил. В начале марта бизнесмен Евгений Пригожин объявил, что силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль восточную часть города. До этого он сообщал, что Артемовск практически окружен.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию для ВСУ в Артемовске «постоянной сложной». Командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский накануне заявил, что ВСУ нужно продолжить удерживать Артемовск, чтобы «выиграть время» и подготовиться к контрнаступлению весной.