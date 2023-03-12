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Политика ,  
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Ким Чен Ын обсудил участие армии в развитии деревни

Ким Чен Ын обсудил меры сдерживания войны на фоне «происков» США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи восьмого созыва, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

На заседании определили задачи Народной Армии, которая она должна выполнить для «расцветания деревни» и местного строительства, а также меры по более эффективному использованию «сил сдерживания войны» в ответ на «происки» США и Южной Кореи. В КНДР считают, что страны хотят «развязать новую войну», и их провокации «час от часу доходят до крайнего предела».

В феврале, после того как Северная Корея без предупреждения запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15, США и Южная Корея начали военные учения в Японском море. Союзники договорились продолжить тренировки в марте.

В Северной Корее предупредили, что возможные маневры в районе Корейского полуострова будут восприниматься как «подготовка к агрессивной войне». В министерстве иностранных дел страны заявили, что США и Южная Корея «военным игрищем демонстративного характера обостряют ситуацию до крайне опасного предела».

Теги
США Северная Корея КНДР Ким Чен Ын Южная Корея
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