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Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил артиллерийскими учениями

Ким Чен Ын в сопровождении дочери наблюдал за полевыми артиллерийскими учениями

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил артиллерийскими учениями, в ходе которых отрабатывался сценарий нанесения удара по условному аэродрому противника «на западном фронте». Это следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Осматривая элементы воинской части и дивизию, лидер Северной Кореи «подробно ознакомился с фактическим состоянием подготовки к войне и сроком службы солдат». В сообщении говорится, что Ким Чен Ын «выразил большое удовлетворение результатами учений» и «высоко оценил сильную и строгую подготовку артиллерийских войск». Он добавил, что руководство КНДР «всегда в курсе различных приготовлений противника к войне».

В марте сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея воспримет попытку США сбить межконтинентальную ракету при ее испытательном пуске в Тихом океане как объявление войны. Ранее замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить совместные военные учения.

На учения Ким Чен Ын прибыл со своей дочерью Ким Чжу Э. В последние месяцы лидер КНДР стал брать ее на многие общественные и политические мероприятия: так, в середине февраля он посетил с ней спортивные соревнования, а в начале месяца Ким Чжу Э вместе с родителями побывала на празднике по случаю 75-летия Корейской народной армии.

Теги
КНДР Ким Чен Ын война
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