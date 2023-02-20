Сестра Ким Чен Ына пригрозила запускать ракеты в Тихий океан в ответ США

Сестра Ким Чен Ына пригрозила запускать больше ракет в Тихий океан в ответ на действия США

Северная Корея начнет запускать ракеты в сторону Тихого океана при изменении характера действий американских войск. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Пхеньян, по ее словам, в последнее время наблюдает, как на Корейском полуострове «активизируется движение стратегических ударных средств американских войск». Северокорейское руководство «тщательно учитывает» их влияние на безопасность страны и примет «соответствующие ответные меры» в случае угрозы.

«Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск», — сказала Ким Ё Чжон.

В ночь на 20 февраля объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря. В Минобороны Японии также сообщили о пуске ракеты. В ведомстве допустили, что снарядов было два. Ракеты упали за пределеми исключительной экономической зоны Японии, добавили в министерстве.

КНДР запустила ракеты второй раз за два дня на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи. В них участвует по меньшей мере один американский стратегический бомбардировщик B-1B. Об учениях было объявлено 19 февраля — спустя сутки после запуска КНДР баллистической ракеты Hwasong-15. Тогда ракета упала в водах у побережья Японии. По данным японского Минобороны, ракета способна преодолеть расстояние в 14 тыс. км. С таким радиусом действия она может достичь любой точки на материковой территории США, говорил глава ведомства Ясукадзу Хамада.