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Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от перехвата ракет КНДР

Сестра Ким Чен Ына: КНДР воспримет перехват США ракеты в Тихом океане как объявление войны
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея воспримет попытку США сбить межконтинентальную ракету при ее испытательном пуске в Тихом океане как объявление войны. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон.

«Испытательные стрельбы нашего стратегического оружия были проведены в открытом море и в воздушном пространстве, которые не находятся под юрисдикцией США, без угрозы для безопасности соседних стран. Если бы США ответили на него военным путем, перехватив его и так далее, это было бы расценено как объявление войны Корейской Народно-Демократической Республике», — сказала Ким Ё Чжон.

В конце февраля Ким Ё Чжон заявила, что КНДР начнет запускать ракеты в сторону Тихого океана при изменении характера действий американских войск. Пхеньян, по ее словам, в последнее время наблюдает, как на Корейском полуострове «активизируется движение стратегических ударных средств американских войск».

Начальник Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино заявил, что «если Северная Корея запустит МБР (межконтинентальную баллистическую ракету) в Тихий океан», США немедленно ее собьют, передает Chosun Media со ссылкой на южнокорейских и американских военных чиновников.

Южная Корея и США провели 6 марта совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного американского стратегического бомбардировщика B-52H, пишет «Рёнхап». Они также планируют провести учения «Щит свободы», чтобы укрепить сдерживание ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи, с 13 по 23 марта.

Теги
КНДР США война Тихий океан
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