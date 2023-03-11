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Папа римский поставил визит в Киев в зависимость от поездки в Москву

Папа римский Франциск допустил визит в Киев при условии, что поедет и в Москву
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папа римский Франциск готов посетить Киев при условии, что после визита поедет в Москву. Об этом понтифик заявил в интервью газете La Nacion.

«Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один», — сказал он.

Папа римский уже говорил о желании поехать в Москву и Киев. В июле он сообщил, что хотел бы сделать это «как можно скорее». «Первое, что нужно сделать, — это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — отмечал понтифик.

К февралю 2023 года визит понтифика на Украину так и не состоялся. Франциск сообщил, что не поехал в Киев, «потому, что в это же время было невозможно поехать в Москву». Он подчеркнул, что готов встретиться президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения мира.

Ватикан не раз заявлял о готовности стать посредником между Москвой и Киевом. Сам Франциск утверждал, что вооруженный конфликт между ними подпитывается «имперскими интересами» нескольких стран. Военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое», утверждал понтифик. Происходящее на Украине Франциск называл «мировой войной» и призывал остановить боевые действия.

Теги
Папа Римский Франциск Украина Киев официальный визит
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