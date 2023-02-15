Союз староверов сообщил о плане папы римского обсудить с Путиным мир

Понтифик хотел бы приехать в Москву и поговорить с Путиным о плане урегулирования «противостояния России и Запада» в Европе, сообщил глава Союза староверов, который переписывается с Франциском

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Папа римский Франциск хотел бы приехать в Москву и обсудить с президентом Владимиром Путиным способы урегулирования «противостояния России и Запада», сообщил «РИА Новости» председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По его словам, у понтифика есть соответствующие предложения.

Севастьянов переписывается с Франциском, пишет агентство. В фрагменте письма папы римского, который привел глава Союза староверов, говорится: «Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе».

Севастьянов ранее уже рассказывал о желании папы римского посетить Москву и Санкт-Петербург в этом году.

Франциск три раза встречался с Путиным, в последний раз — в июле 2019 года. В декабре 2021-го они говорили по телефону, тогда президент поздравил понтифика с 85-летием. В 2022 году папа римский несколько раз говорил о готовности встретиться с Путиным, в том числе до начала боевых действий на Украине. Весной Франциск рассказывал, что несколько месяцев назад направил российской стороне соответствующее предложение, но не получил ответа. Он предположил, что на тот момент Путин «не мог и не хотел» видеться с ним.

Франциск неоднократно говорил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом. Несколько дней назад понтифик вновь сообщил, что готов встретиться как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта. Тогда же он рассказал, что почти сразу после ввода российских войск на Украину предложил приехать в Москву для переговоров с руководством страны, на что глава МИДа Сергей Лавров ответил: «Давайте попозже».