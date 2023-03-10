Папа римский заявил об «имперском интересе» стран в конфликте на Украине

Папа Франциск выразил мнение, что вооруженный конфликт подпитывается «имперскими интересами» нескольких стран. Он вновь сказал, что готов встретиться с российским президентом для достижения мира

Папа римский Франциск (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Военные действия на Украине обусловлены интересами не только России, но и других стран, заявил швейцарско-итальянской телерадиокомпании RSI папа римский Франциск. Интервью должно выйти в воскресенье, 12 марта, выдержки из него опубликовали Corrierre della Sera и другие СМИ.

«Там есть имперские интересы не только России, но и других империй. Для империи свойственно ставить нации на второе место», — считает понтифик.

Происходящее на Украине Франциск охарактеризовал как «мировая война». «За чуть более чем сто лет было три мировых войны: 1914–1918 годов, 1939–1945 годов и эта. <...> Все великие державы переплетены. Поле битвы — Украина», — сказал он.

Понтифик вновь сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным ради достижения мира: «Я бы говорил с ним так же четко, как я говорю на публике. Он образованный человек».

Ранее папа римский не раз пытался помочь урегулировать конфликт. Так, в октябре он попросил Путина «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а президента Украины Владимира Зеленского «быть открытым для серьезных предложений о мире». Комментируя боевые действия, Франциск говорил, что военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое».

В феврале председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с Франциском, сообщил, что тот хотел бы приехать в Москву и обсудить с Путиным план мирного урегулирования в Европе.

В Кремле в конце октября заявили, что не возражают против участия Ватикана в урегулировании конфликта. «Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», — сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.