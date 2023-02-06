Папа римский Франциск заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским ради мира

Папа римский выразил готовность к встрече с Путиным и Зеленским ради мира

Глава католической церкви выразил готовность к посредничеству для решения конфликта Украины и России. В Кремле ранее усомнились в готовности Киева к переговорам в Ватикане

Площадь Святого Петра, Ватикан (Фото: Antonio Masiello / Getty Images News)

Папа римский Франциск открыт для встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта. Об этом сам понтифик заявил журналистам во время полета из Конго в Ватикан, пишет Corriere della Sera.

«А в Киев не поехал потому, что в это же время было невозможно поехать в Москву», — добавил Франциск.

Он отметил, что на второй день после ввода российских войск на Украину пришел в посольство России я выразил желание приехать в Москву на переговоры с Путиным, пока сохраняется окно для диалога. По его словам, глава российского МИДа Сергей Лавров тогда сказал ему: «Давайте попозже».

Понтифик в декабре прошлого года счел, что конфликт на Украине стал «мировой войной» и не завершится в ближайшее время. «Давайте не будем забывать об этом. Есть много рук, которые размешивают котел войны. Это глобально», — добавил тогда Франциск. Он отметил, что военный конфликт начинается, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое». «То, что происходит на Украине, ужасает», — подчеркнул папа римский.

Франциск неоднократно пытался помочь урегулировать конфликт. В октября он попросил Путина «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире». В конце ноября в Ватикане подтвердили, что готовы провести у себя переговоры Москвы и Киева.

«Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованы быть не могут», — отреагировали на предложение о переговорах в Кремле.

