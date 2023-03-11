Сенатор Манчин заявил о способности США заместить российский газ в Европе

США могут полностью заместить российский газ и нефть на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.

«Я думаю, да. Мы в состоянии», — ответил он на вопрос «РИА Новости» о возможности полностью заместить российскую нефть и газ на энергоносители американских компаний в Европе.

По словам Манчина, возможность «убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия» станет «благословением для демократии и свобод людей».

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении отметили, что год назад стороны начали сотрудничать для «снижения зависимости Европы от российского ископаемого топлива». В итоге объем поставок сжиженного природного газа из США в два раза превысил заявленные цели. Байден и фон дер Ляйен пообещали, что союзники продолжат работать над повышением энергетической безопасности в Европе.

Комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон 9 марта призвала европейские страны и компании не заключать новые контракты на закупку российского СПГ, передает Reuters. «Мы можем и должны полностью избавиться от российского газа как можно скорее», — подчеркнула она.

6 марта фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем говорила, что Евросоюз полностью преодолел зависимость от российских нефти и газа. В то же время министр энергетики России Николай Шульгинов еще в сентябре заявлял, что Европа не сможет отказаться от российских энергоносителей, скорее всего, даже к 2027 году, так как это приведет к остановке европейской промышленности.