В Абхазии усилят работу силовиков из-за протестов в Грузии

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Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с начальниками Государственной службы охраны и Службы государственной безопасности. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Бжания поручил «перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии».

Протесты в Грузии из-за попытки парламента принять законопроект об иноагентах абхазский министр иностранных дел Инал Ардзинба назвал «очередной попыткой силового свержения власти на постсоветском пространстве».

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в комментарии ТАСС заявил, что нестабильность в Грузии вызывает обеспокоенность. По его словам, абхазские власти «всегда в ожидании непредсказуемых действий со стороны соседнего государства». «Грузии сейчас не до Абхазии, там свои внутренние проблемы, но трудно прогнозировать, во что это выльется», — отметил Шамба.

Акции протеста в Грузии начались после того, как 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предполагал, что если юридические лица и СМИ получают свыше 20% доходов из-за рубежа, то им должен быть присвоен статус агентов иностранного влияния.

В ходе митингов протестующие пытались прорваться в здание парламента, кидали в сторону полиции «коктейли Молотова» и строили баррикады. Были задержаны 133 человека, десять сотрудников МВД получили ранения.

9 марта, после многотысячных протестов, партия «Грузинская мечта» объявила, что откажется от дальнейшего рассмотрения законов об иноагентах. Вечером МВД Грузии заявило об освобождении всех участников митингов, задержанных по административным статьям.

10 марта «Грузинская мечта» проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах.