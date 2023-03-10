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Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в палате представителей США заявил, что считает, что ближайшие полгода станут ключевыми для боев на Украине.

«Я бы сказал, что в контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут ключевыми в контексте боев на Украине. Считаю, что любая возможность серьезных переговоров, к которым, я считаю, президент Путин не готов, будет зависеть от развития событий на поле боя», — сказал Бернс, выступив за оказание максимальной поддержки Украине.

В начале февраля директор ЦРУ уже давал подобную оценку, отмечая, что президент России Владимир Путин, по его мнению, по-прежнему рассчитывает на «политическую усталость» Запада от конфликта и что Москва не воспринимает всерьез дипломатический вариант урегулирования.

Министр армии США Кристин Вормут не исключала, что конфликт на Украине может разрешиться сам собой «в ближайшие год или два». Министр обороны Ллойд Остин высказывал мнение, что военные действия «закончатся какими-то переговорами». Министр армии — это министр без портфеля, подчиняющийся министру обороны.

Путин в конце декабря 2022 года заявлял о стремлении России разрешить конфликт «чем быстрее, тем лучше». Чтобы это произошло, «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона», утверждали в Кремле.