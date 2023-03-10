Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 09 мар, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 09 мар, 16:07
Орбан допустил пересмотр отношений с Россией Политика, 02:17
В США приветствовали решение Грузии отозвать законопроект об иноагентах Политика, 02:09
Вучич объяснил продажу вооружений необходимостью кормить народ Политика, 01:33
Директор ЦРУ назвал ключевое время конфликта на Украине Политика, 01:28
«Манчестер Юнайтед» разгромил испанский клуб в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 00:58
Белый дом представил проект бюджета на 2024 год в размере $6,8 трлн Экономика, 00:56
Variety узнал об отказе Зеленскому выступить на «Оскаре» Политика, 00:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Bloomberg узнал, что ЕС не может найти большую часть российских активов Финансы, 00:40
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии Общество, 00:40
Организатор «Маяковских чтений» стал первым обвиняемым по новой статье УК Политика, 00:17
Риелторы заявили о рекордном уровне продаж жилья по доверенности в Москве Недвижимость, 00:02
«Париж без гения». Как с приходом Месси ухудшились результаты ПСЖ Спорт, 00:00
Борис Титов предложил убрать из УК картельные сговоры Экономика, 00:00
Каждый второй житель мира посчитал, что доллар утратит лидерство Экономика, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Директор ЦРУ назвал ключевое время конфликта на Украине

Директор ЦРУ Бернс назвал следующие полгода критичными для боевых действий на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в палате представителей США заявил, что считает, что ближайшие полгода станут ключевыми для боев на Украине.

«Я бы сказал, что в контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут ключевыми в контексте боев на Украине. Считаю, что любая возможность серьезных переговоров, к которым, я считаю, президент Путин не готов, будет зависеть от развития событий на поле боя», — сказал Бернс, выступив за оказание максимальной поддержки Украине.

В начале февраля директор ЦРУ уже давал подобную оценку, отмечая, что президент России Владимир Путин, по его мнению, по-прежнему рассчитывает на «политическую усталость» Запада от конфликта и что Москва не воспринимает всерьез дипломатический вариант урегулирования.

Министр армии США Кристин Вормут не исключала, что конфликт на Украине может разрешиться сам собой «в ближайшие год или два». Министр обороны Ллойд Остин высказывал мнение, что военные действия «закончатся какими-то переговорами». Министр армии — это министр без портфеля, подчиняющийся министру обороны.

Путин в конце декабря 2022 года заявлял о стремлении России разрешить конфликт «чем быстрее, тем лучше». Чтобы это произошло, «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона», утверждали в Кремле.

Теги
Уильям Бернс ЦРУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Лавров передал саудовскому министру позицию России по Украине
Политика
Польша передала Украине 10 танков Leopard
Политика
Украина и США поспорили о подготовке украинских военных к полетам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter