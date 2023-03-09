Глава МВД Сингапура: в ситуации с Украиной вступили в противоречие два принципа

В Сингапуре заявили о противоречии двух принципов в ситуации с Украиной

В конфликте на Украине вступили в противоречие принципы неделимости безопасности и права стран на вступление в любые союзы. Первый поддерживает Россия, второй — Запад, заявил глава МВД Сингапура

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Принципы неделимости безопасности и права стран на самоопределение могут противоречить друг другу, это показала ситуация на Украине, заявил министр юстиции и внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шанмугам, передает Channel NewsAsia.

Он выступил с речью о последствиях и перспективах конфликта на Украине для Юго-Восточной Азии. Шанмуган представил две точки зрения на ситуацию — мнение Запада об «имперских амбициях» России и «другое», согласно которому Россия не была против Запада, но он не учел ее опасений в области безопасности. Министр также описал хронологию развития противостояния Москвы и Киева.

В этой связи он указал, что «в этих исторических событиях переплетены два важных принципа международного права»:

страны не должны укреплять свою безопасность за счет других;

страны имеют право на выбор того, с кем заключать военные и политические союзы.

«Два принципа могут противоречить друг другу. <...> Но, учитывая противоречие, каждая держава выберет один из этих принципов, который лучше всего соответствует их интересам в данном конкретном геополитическом контексте», — сказал он. Министр отметил, что первый принцип активно отстаивала Россия, в то время как второй — США в отношении Украины.

Киев заявлял и продолжает заявлять о своем желании вступить в НАТО. В сентябре 2022 года страна подала заявку на ускоренное вступление в альянс. Россия же выступает против расширения блока на восток, в первую очередь за счет Украины.

Президент Владимир Путин говорил за три дня до начала спецоперации, что присоединение соседней страны к НАТО — это «прямая угроза безопасности России». В октябре 2022 года он уточнял, что эта угроза стала одной из первых причин начала боевых действий на Украине.