В Сингапуре заявили о противоречии двух принципов в ситуации с Украиной

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Весь Харьков и часть области остались без света Политика, 11:20
От сигнальных огней до мессенджеров: как развивались способы коммуникации РБК и Ростелеком, 11:12
Сбербанк за 2022 год показал чистую прибыль в ₽270,5 млрд. Финансы, 11:10
Еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка Общество, 11:08
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 10:49
Богомаз заявил о сбитом у поселка Навля беспилотнике самолетного типа Политика, 10:46
Криптовалютный банк Silvergate будет ликвидирован Крипто, 10:45
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Цена газа в ЕС упала ниже $450 за тыс. куб. м впервые с июля 2021 года Инвестиции, 10:33
В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу с балкона мужчину Общество, 10:31
Даниил Медведев отказался убеждать Британию допустить россиян на Уимблдон Спорт, 10:29
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 10:26
Названы округа Москвы — лидеры по старту продаж новостроек в 2023 году Недвижимость, 10:26
В Сингапуре заявили о противоречии двух принципов в ситуации с Украиной Политика, 10:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:21
Военная операция на Украине ,  
0 

В Сингапуре заявили о противоречии двух принципов в ситуации с Украиной

Глава МВД Сингапура: в ситуации с Украиной вступили в противоречие два принципа
В конфликте на Украине вступили в противоречие принципы неделимости безопасности и права стран на вступление в любые союзы. Первый поддерживает Россия, второй — Запад, заявил глава МВД Сингапура
Фото: Toby Melville / Getty Images
Фото: Toby Melville / Getty Images

Принципы неделимости безопасности и права стран на самоопределение могут противоречить друг другу, это показала ситуация на Украине, заявил министр юстиции и внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шанмугам, передает Channel NewsAsia.

Он выступил с речью о последствиях и перспективах конфликта на Украине для Юго-Восточной Азии. Шанмуган представил две точки зрения на ситуацию — мнение Запада об «имперских амбициях» России и «другое», согласно которому Россия не была против Запада, но он не учел ее опасений в области безопасности. Министр также описал хронологию развития противостояния Москвы и Киева.

В этой связи он указал, что «в этих исторических событиях переплетены два важных принципа международного права»:

  • страны не должны укреплять свою безопасность за счет других;
  • страны имеют право на выбор того, с кем заключать военные и политические союзы.

«Два принципа могут противоречить друг другу. <...> Но, учитывая противоречие, каждая держава выберет один из этих принципов, который лучше всего соответствует их интересам в данном конкретном геополитическом контексте», — сказал он. Министр отметил, что первый принцип активно отстаивала Россия, в то время как второй — США в отношении Украины.

Киев заявлял и продолжает заявлять о своем желании вступить в НАТО. В сентябре 2022 года страна подала заявку на ускоренное вступление в альянс. Россия же выступает против расширения блока на восток, в первую очередь за счет Украины.

Читайте на РБК Pro
Долг китайских провинций достиг $7 трлн. Что будут делать власти КНР
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Могут ли санкции против России положить конец гегемонии доллара
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах

Президент Владимир Путин говорил за три дня до начала спецоперации, что присоединение соседней страны к НАТО — это «прямая угроза безопасности России». В октябре 2022 года он уточнял, что эта угроза стала одной из первых причин начала боевых действий на Украине.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сингапур Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Венгрия назвала ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине
Политика
Путин назвал причины начала спецоперации на Украине
Политика
Киев призвал избегать «негативных сигналов» по вступлению Украины в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter