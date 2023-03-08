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ОАЭ выделили $4 млн на помощь украинским детям

ОАЭ выделили $4 млн на помощь украинским детям, пострадавшим от боевых действий
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Власти ОАЭ выделят $4 млн на помощь детям, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на Украине. Решение было принято после встречи президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с первой леди Украины Еленой Зеленской, сообщает госагентство ОАЭ WAM.

«Его высочество шейх Мухаммед подтвердил приверженность ОАЭ оказанию постоянной гуманитарной помощи народу Украины, подчеркнув при этом важность международных и региональных усилий, направленных на достижение политического решения для восстановления безопасности, стабильности и мира», — говорится в сообщении агентства.

Деньги будут направлены на реализацию одного из проектов благотворительного фонда Зеленской, в рамках которого на Украине планируется создать систему детских домов семейного типа. На них построят десять таких домов, в каждом разместятся 100 человек.

Украинские власти не раз обвиняли Россию в депортации населения с начала военной операции. В прошлом июне вице-премьер Украины Ирина Венедиктова заявила, что Генеральная прокуратура страны расследует больше 20 дел о депортации украинцев, а также изучает заявления о насильственном вывозе в Россию более 210 тыс. детей. По этой причине Верховная рада обратилась в Управление ООН по правам человека, комитет Всемирной организации по правам ребенка, а также к верховному комиссару по делам беженцев и в Международный суд ООН.

В посольстве России в США назвали абсурдом обвинения в депортации украинских детей. Там утверждают, что российская сторона «приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ».

К прошлому августу с территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуировали более 500 тыс. детей, говорили в Минобороны. Всего, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в России живут более 2,8 млн покинувших страну украинцев.

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