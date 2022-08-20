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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об эвакуации с Украины и из Донбасса 3,5 млн человек

В числе эвакуированных в Россию с конца февраля – более полумиллиона детей, заявили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию
Фото: Алексей Куденко / РИА «Новости»
Фото: Алексей Куденко / РИА «Новости»

С начала военной операции с территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали более 3,5 млн человек, в том числе более полумиллиона детей, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

«Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 527 120 человек,
из которых 563 223 ребенка», — отмечается в сообщении.

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В России действуют 9,5 тыс. пунктов временного размещения, прибывающим оказывается помощь с проживанием, трудоустройством и оформлением социальных выплат, заявили в штабе. 

Там утверждают, что в базе запросов об эвакуации в Россию числится более 2,7 млн обращений из более чем 2 тыс. населенных пунктов Украины и подконтрольных Киеву территории ДНР.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. По данным Минобороны, под контролем российских сил находится вся Херсонская область, часть Запорожской и Харьковской. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу объявлял об «освобождении» ЛНР.

По данным ООН на 17 августа, число беженцев с Украины превышает 11 млн человек. Более 6,6 млн из них перебрались в Европу (официально зарегистрировано 3,8 млн), причем больше всего – в Польшу (5,4 млн), в Венгрию (1,1 млн) и Румынию (1,04 млн).

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