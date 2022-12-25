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ОАЭ поставят Украине 2,5 тыс. генераторов

ОАЭ поставят Украине 2,5 тыс. генераторов

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 2,5 тыс. бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт для помощи на фоне проблем с энергетикой из-за повреждения инфраструктуры в результате обстрелов, передает агентство WAM.

Около 1,2 тыс. генераторов отправили 24 декабря в Варшаву, оставшиеся агрегаты передадут к январю. Министр по международному сотрудничеству Рим бинт Ибрагим Аль-Хашеми сказала, что эта помощь является частью «постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий украинского кризиса».

Генераторы передадут в рамках гуманитарной помощи в размере $100 млн, выделенной ОАЭ гражданским лицам, пострадавшим от кризиса в Украине.

С 10 октября российские силы наносят удары по украинским энергетическим объектам. Президент Владимир Путин называл их ответом на взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг обвинения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что удары наносятся по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Из-за российских ракетных ударов на Украине начались проблемы с электроснабжением. В конце ноября «Укрэнерго» сообщило, что в стране не осталось неповрежденных крупных гидро- и теплоэлектростанций. В регионах вводят плановые и аварийные отключения электроэнергии, установлены лимиты потребления. 

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Ряд стран решили предоставить Украине генераторы и другую помощь для преодоления энергетического кризиса. Так, Испания до Нового года отправит на Украину 49 электрогенераторов, а Reuters писал, что США направили Украине первую партию оборудования для энергоинфраструктуры на сумму около $13 млн.

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ОАЭ энергетика генератор Украина
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