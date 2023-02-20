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В Минобороны ФРГ заявили о планах обучить более 3 тыс. военных ВСУ

Министр обороны ФРГ Писториус заявил о планах обучить более 3 тыс. военных ВСУ в 2023 году
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

До конца года в Германии пройти обучение должны более 3 тыс. украинских военных, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает Stern. Министр посетил полигон в Нижней Саксонии, где тренируются бойцы.

Писториус отметил, что с начала российской военной операции немецкие военные обучили около 1,2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, если не считать базовой подготовки. «К концу этого года это число превысит 3 тыс.», — добавил он. По словам министра, это показывает, что поддержка Берлина «заключается не только в технике и ее количестве, оружии и боеприпасах».

На учебной площадке полигона, который посетил Писториус, командир танка и наводчик учились стрелять из боевой машины Marder, а рядовые члены экипажа тренировались на симуляторах танка Leopard 2, передает RND. Немецкоязычный интерфейс танка не стал проблемой для ВСУ, пишет издание: технология логически понятна, и, если понять принцип, можно следовать указаниям инструкторов без языковых навыков.

Германия в конце января объявила, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит другим странам реэкспортировать такие машины, вскоре после этого началась тренировка украинских экипажей. Помимо обучения помощь ФРГ включает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и технического обслуживания.

В начале января Германия объявила, что Украина получит БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Киев также просил поставить истребители, но Берлин отказал.

Российские власти неоднократно критиковали отправку военной помощи Украине. Как заявил в начале февраля президент Владимир Путин, России «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты», но российской армии будет «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».

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