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Тайвань заявил о приближении к острову семи летательных аппаратов Китая

Семь летательных аппаратов и три корабля НОАК приблизились к побережью Тайваня

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе семь летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в Twitter Минобороны частично признанного государства.

«Сегодня по состоянию на 6:00 (1:00 мск) в районе Тайваня были обнаружены семь летательных аппаратов и три корабля НОАК», — говорится в сообщении.

При этом власти Тайваня отмечают, что китайские военные не пересекли срединную линию Тайваньского пролива и не зашли в зону ответственности тайваньского ПВО. Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Власти Тайваня регулярно сообщают о приближении к острову китайских военных. Так, 6 марта к Тайваню подошли десять самолетов и четыре корабля. Еще через два дня власти Тайваня зафиксировали приближение к острову уже 24 самолетов и четырех кораблей.

Отношения между Китаем и Тайванем ухудшились после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в прошлом августе. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку его независимости. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Теги
Тайвань Китай учения ПВО
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