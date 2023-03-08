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В США не исключили введения санкций против Грузии за закон об иноагентах

В Госдепе не исключили введения санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах

США могут ввести санкции против Грузии из-за закона об иностранных агентах, принятого грузинским парламентом в первом чтении. Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция выступления шла на YouTube.

«У нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека», — заявил Прайс.

Он также отметил, что власти Грузии не имели права применять слезоточивый газ против протестующих, вышедших на улицы из-за закона об иностранных агентах. «Это универсальное право людей во всем мире — объединяться, делать так, чтоб их голоса были услышаны. Говорить свободно», — заявил Прайс, уточнив, что мирные демонстранты должны иметь право «проводить демонстрацию мирно».

Люди вышли на протест в связи с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния». В ходе столкновений у здания грузинского парламента в Тбилиси полицейские использовали слезоточивый газ и водометы, митингующие — коктейли Молотова. Также они предприняли попытку прорваться в парламент Грузии. В результате пострадали несколько сотрудников полиции, а также техника и снаряжение. В заявлении МВД говорится, что акция протеста «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания», приняв насильственный характер.

Президент Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в Нью-Йорке, отменила запланированные встречи. Она выступила с экстренным сообщением и заявила, что наложит вето на закон об иноагентах в случае его окончательного принятия.

Из законопроекта, принятого парламентом 7 марта в первом чтении, следует, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за границы. Такие компании обязаны зарегистрироваться.

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Представители грузинской оппозиции считают, что законопроект об «иностранном влиянии» ограничит деятельность журналистов и независимых НПО.

Теги
Госдепартамент США Тбилиси Грузия протесты закон об иноагентах
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