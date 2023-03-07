Протестующие прорвали баррикады перед парламентом в Тбилиси

Протестующие против закона об иноагентах прорвали баррикады перед парламентом в Тбилиси

Протестующие в Тбилиси прорвались через баррикады, установленные у главного входа в здание парламента республики, сообщают телеканал Rustavi 2 и портал Georgia Today.

По данным последнего, полиция в ответ применяет водомет и слезоточивый газ, демонстранты бросают в них разными предметами. Rustavi 2 пишет, что один из протестующих получил травму глаза, его увезли на автомобиле скорой помощи.

Задержаны шесть человек, сообщили в МВД Грузии.

Акция протеста в центре Тбилиси проходит из-за того, что 7 марта парламент в первом чтении принял законопроект об «иностранных агентах». В случае окончательного принятия закона, в Грузии будут считать иноагентами тех юрлиц, источником 20% годового дохода которых стали «иностранные силы». За принятие документа проголосовали 76 парламентариев, против — 13, всего в парламенте 139 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, поддержав протестующих и пообещав наложить на него вето, если документ будет принят в парламенте республики. «Никто не имеет права устраивать ловушку. Этот закон никому не был нужен», — сказала она. Зурабишвили записала видеообращение, находясь с визитом в США. Она отметила во время речи, что стоит на фоне Статуи Свободы — символа того будущего, за которое долгое время боролись жители Грузии, которые «никому не позволят отнять это будущее».

«Сегодня те, кто поддерживает этот закон, и те, кто голосовал за этот закон, нарушают Конституцию. Вы уводите нас всех из Европы», — заявила президент Грузии.

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