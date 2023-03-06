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В ООН отреагировали на заявление о невыдаче США виз дипломатам из России

Представитель генсека ООН Дюжаррик: Гутерриш сосредоточен на обеспечении визами дипломатов
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил его представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН, его правовой советник очень сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть», — сказал он.

6 марта представитель российской делегации Ирина Тяжлова заявила, что США отказали в выдаче виз дипломатам из России, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере информационных технологий. Она указала, что это является нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.

В сентябре прошлого года Москва за две недели до сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН попросила Гутерриша запустить процедуру арбитража, потому что США не выдали визы российской делегации.

До этого вопрос не раз поднимался российским МИДом. Проблема была, в частности, в том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавивший делегацию на ГА, с 26 февраля 2022-го находится под санкциями США. Ему запрещен въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

Представительство США при ООН подчеркивало, что власти страны серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией. В день обращения Москвы к Гутерришу Лавров получил визу на въезд.

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Позднее постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что большинство членов российской делегации не получили визы. Представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что в состав делегации входят также сопровождающие, большая часть которых не получили визу.

Теги
Антониу Гутерриш ООН визы российские дипломаты
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