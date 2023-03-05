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В Пулково экстренно сел ракетоносец Ту-22М

Ракетоносец Ту-22М запросил посадку в петербургском Пулково из-за неблагоприятных метеоусловий, рассказал источник РБК в транспортном комплексе Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что посадка не была аварийной
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М запросил посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщил РБК источник в транспортном комплексе Санкт-Петербурга.

«Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной», — рассказал он.

Ранее «Фонтанка» и «Известия» писали, что военный самолет запросил аварийную посадку. В Пулково «Известиям» заявляли, что не знают о готовящейся посадке, а аэропорт работает в штатном режиме.

РБК направил запрос в пресс-центр аэропорта Пулково и обратился за комментарием в пресс-службу управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

МЧС по Петербургу утром предупреждало о сильном снеге в некоторых районах города.

Утром 28 февраля небо над Пулково было закрыто в радиусе 200 км, аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты, а следующие в Санкт-Петербург рейсы разворачивались прямо в небе, писали телеграм-каналы «112» и Baza.

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В регионе был введен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что эти меры были приняты после команды от Воздушно-космических сил России. На момент действия сигнала «Ковер» в воздух было поднято дежурное звено истребителей — самолеты Су-35 и МиГ-31, в готовность были приведены все экстренные службы региона, а также наземные средства ПВО.

«Фонтанка» и «РИА Новости» писали, что причиной таких мер стали поиски неизвестного летательного аппарата. Сообщалось, что он был замечен в 160 км от Петербурга.

Закрытие неба привело к задержкам рейсов нескольких авиакомпаний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тот располагал полной информацией о закрытии неба над Санкт-Петербургом, но со стороны Кремля «было бы неправильно» об этом говорить. Он призвал «ориентироваться на заявления от авиационных властей и военных».

Ограничения на полеты сняли около 12:00, сообщали ТАСС и «РИА Новости». В 12:30 отмену ограничений подтвердило правительство Санкт-Петербурга.

В Минобороны позднее заявили, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. В ходе учебных маневров отработали обнаружение, перехват и идентификацию предполагаемой цели нарушителя. В тренировке задействовали истребители.

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экстренная посадка Пулково Ту-22М Санкт-Петербург
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