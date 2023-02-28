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«Россия» отложила несколько рейсов из Петербурга после закрытия Пулково

«Россия» изменила расписание рейсов в и из Петербурга после закрытия неба над Пулково
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Авиакомпания «Россия» изменила расписание рейсов из-за временного закрытия петербургского аэропорта «Пулково», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейс FV 6018 Москва (Внуково) — Санкт-Петербург отправлен в аэропорт вылета. Несколько вылетов из Санкт-Петербурга (в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Сочи и Кировск), вероятно, задержат. «Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — пообещали в «России».

Аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты: объявлена задержка рейсов до 12 часов. По данным телеграм-каналов Baza и «112», воздушное пространство закрыто в радиусе 200 км. Каналы пишут, что на территории региона ввели план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При таком сигнале все самолеты обязаны срочно сесть или покинуть район. Любой летательный объект, попавший в зону действия плана «Ковер», сбивается, рассказывал бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич.

Источник «РИА Новости» позже сообщил, что ограничения сняли.

Теги
«Россия» Аэропорт Пулково Санкт-Петербург
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