Аэропорт Пулково закрыл прием самолетов на фоне сообщений о плане «Ковер»

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, они разворачиваются в небе Baza и 112 пишут, что небо закрыли в радиусе 200 км.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Петербургский аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщается на странице правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Позже источник «РИА Новости» сообщил, что воздушное пространство в районе аэропорта Пулково будет закрыто до 13:20. Небо закрыто из-за неизвестного летательного объекта, пишут «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Другой очевидец также рассказал «Фонтанке» об истребителе над Санкт-Петербургом.

Video

Авиакомпания «Россия» рассказала РБК, что вернула рейс из Москвы в Петербург, вылет из «Пулково» нескольких рейсов отложен. По данным онлайн-табло аэропорта, ряд рейсов, чей вылет был запланирован с 10:00 до 11:00 задержаны, на некоторых «посадка закончена», отправлен только один борт. Рейсы на следующий час либо отменены, либо на них продолжается посадка. Пассажир рейса в Нижний Новгород рассказал «Фонтанке» о задержке рейса без уточнения причин, его самолет должен был вылететь в 10:30. Об аналогичной проблеме сообщил «РИА Новости» пассажир рейса в Москву.

По данным Flightradar24, в воздухе над Санкт-Петербургом нет гражданских самолетов. Над городом закрыто воздушное пространство, по предварительным данным, ведется поиск неизвестного летательного аппарата, пишет телеграм-канал «Осторожно новости».

Каналы Baza и «112» уточняют, что пространство закрыто в радиусе 200 км. По их данным, на территории региона введен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При таком сигнале все воздушные суда обязаны срочно сесть или покинуть район.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Пулково. Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Любой летательный объект, попавший в зону действия плана «Ковер», сбивается, рассказывал бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич. По его словам, для этого у важных объектов размещаются системы ЗРК С-300, С-400, «Бук-М3», «Панцирь-С1» или другие.

«То есть некий летательный объект попадает в зону огневого поражения, и уже сама общекомандная система управления принимает решение и дает команду на применение то ли С-300, то ли С-400, «Панциря» или «Бука» — в зависимости от отражающей поверхности цели, ее размеров, высоты, скорости, дальности и т.п.», — пояснял он.