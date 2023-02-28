Аэропорт Пулково закрыл прием самолетов на фоне сообщений о плане «Ковер»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
В Германии произошла стрельба у начальной школы Общество, 12:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:14
Картельного сговора нет, а антимонопольное дело есть. Что делать Pro, 12:14
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 12:09
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в марте Общество, 12:06
«Россия» отложила несколько рейсов из Петербурга после закрытия Пулково Общество, 12:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Над Санкт-Петербургом сняли ограничения на полеты Общество, 12:01
В Японии возбудили уголовное дело из-за коррупции при организации ОИ-2020 Спорт, 11:59
В Подмосковье внедрили систему обратной связи ЦУР «Бизнес» Новая экономика, 11:47
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:46
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 11:45
Как летают самолеты вокруг Петербурга из-за закрытого неба Общество, 11:39
Тысячи деревьев посадят в России Gulliver и «Сохрани лес» РБК Стиль, 11:36
Общество ,  
0 

Аэропорт Пулково закрыл прием самолетов на фоне сообщений о плане «Ковер»

Власти Петербурга: аэропорт «Пулково» не отправляет и не принимает самолеты
Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, они разворачиваются в небе Baza и 112 пишут, что небо закрыли в радиусе 200 км.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Петербургский аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщается на странице правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Позже источник «РИА Новости» сообщил, что воздушное пространство в районе аэропорта Пулково будет закрыто до 13:20. Небо закрыто из-за неизвестного летательного объекта, пишут «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Другой очевидец также рассказал «Фонтанке» об истребителе над Санкт-Петербургом.

Аэропорт Пулково закрыл прием самолетов на фоне сообщений о плане «Ковер»
Video

Авиакомпания «Россия» рассказала РБК, что вернула рейс из Москвы в Петербург, вылет из «Пулково» нескольких рейсов отложен. По данным онлайн-табло аэропорта, ряд рейсов, чей вылет был запланирован с 10:00 до 11:00 задержаны, на некоторых «посадка закончена», отправлен только один борт. Рейсы на следующий час либо отменены, либо на них продолжается посадка. Пассажир рейса в Нижний Новгород рассказал «Фонтанке» о задержке рейса без уточнения причин, его самолет должен был вылететь в 10:30. Об аналогичной проблеме сообщил «РИА Новости» пассажир рейса в Москву.

По данным Flightradar24, в воздухе над Санкт-Петербургом нет гражданских самолетов. Над городом закрыто воздушное пространство, по предварительным данным, ведется поиск неизвестного летательного аппарата, пишет телеграм-канал «Осторожно новости».

Каналы Baza и «112» уточняют, что пространство закрыто в радиусе 200 км. По их данным, на территории региона введен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При таком сигнале все воздушные суда обязаны срочно сесть или покинуть район.

Читайте на РБК Pro
Экспорт в Индию, Индонезию, ЮАР: что важно знать поставщику из России
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Мировую экономику штормит: на чем планируют заработать Сорос и Баффетт
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Пулково. Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Любой летательный объект, попавший в зону действия плана «Ковер», сбивается, рассказывал бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич. По его словам, для этого у важных объектов размещаются системы ЗРК С-300, С-400, «Бук-М3», «Панцирь-С1» или другие.

«То есть некий летательный объект попадает в зону огневого поражения, и уже сама общекомандная система управления принимает решение и дает команду на применение то ли С-300, то ли С-400, «Панциря» или «Бука» — в зависимости от отражающей поверхности цели, ее размеров, высоты, скорости, дальности и т.п.», — пояснял он.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Артём Кореняко Артём Кореняко
Санкт-Петербург Аэропорт Пулково
Материалы по теме
Не взлетевший в Пулково самолет эвакуировали с полосы. Видео
Общество
Суд арестовал петербуржца, который снес ограждения в Пулково
Общество
В Пулково из-за ветра отменили вылет самолета в Мурманск
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter