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Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой ПВО

Минобороны сообщило об учениях ПВО после закрытия неба над Петербургом
Полеты прекращались в первой половине дня, из-за этого несколько рейсов из Пулково задержали, вылеты в Санкт-Петербург из регионов также задерживались. Причиной закрытия ранее назывались поиски неизвестного летательного объекта
Международный аэропорт Пулково
Международный аэропорт Пулково (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, сообщило Минобороны.

В ходе тренировки отработали обнаружение, перехват и идентификацию предполагаемой цели-нарушителя. В маневрах задействовали истребители.

«В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя», — говорится в сообщении.

О том, что небо над аэропортом закрыто в радиусе 200 км, стало известно утром 28 февраля, телеграм-каналы 112 и Baza сообщали, что Пулково перестал принимать и отправлять самолеты, а следующие в Санкт-Петербург рейсы разворачивались прямо в небе. После этого, около 11.00 мск правительство Санкт-Петербурга подтвердило это, сообщив на странице в соцсети «Вконтакте», что задержка рейсов объявлена до 12.00, а аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

Позже источник «РИА Новости» сообщил, что воздушное пространство в районе аэропорта Пулково будет закрыто до 13:20, а причина этого — поиски неизвестного летательного объекта. О поисках неизвестного летательного аппарата также сообщили телеграм-канал «Острожно, новости» и издание «Фонтанка». Один из свидетелей сообщил «Фонтанке» об истребителе над Санкт-Петербургом.

Каналы Baza и «112» сообщили, что в регионе введен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При таком сигнале все воздушные суда обязаны срочно сесть или покинуть район, так как план «Ковер» предусматривает работу систем ПВО по оставшимся в небе летательным объектам. «То есть некий летательный объект попадает в зону огневого поражения, и уже сама общекомандная система управления принимает решение и дает команду на применение то ли С-300, то ли С-400, «Панциря» или «Бука» — в зависимости от отражающей поверхности цели, ее размеров, высоты, скорости, дальности и т.п.», — объяснял бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности полковник запаса Франц Клинцевич.

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Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой ПВО
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Закрытие неба привело к задержкам рейсов нескольких авиакомпаний. В авиакомпании «Россия» рассказали РБК, что вернули рейс из Москвы и отложили вылеты из Пулково в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Сочи и Кировск.

В S7 сообщили РБК, что на момент закрытия воздушного пространства отложили вылет рейсов в Петербург из Москвы и Новосибирска. В Smartavia сообщили о задержке девяти рейсов из-за временного закрытия Пулково.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин располагал полной информацией о закрытии неба над Санкт-Петербургом, но со стороны Кремля «было бы неправильно» об этом говорить. «Давайте ориентироваться на заявления от авиационных властей и военных», — предложил Песков.

Ограничения на полеты сняли около 12.00, о чем со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «РИА Новости». В 12:30 отмену ограничений подтвердило правительство Санкт-Петербурга.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Санкт-Петербург Пулково закрытие бесполетная зона учения ПВО
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