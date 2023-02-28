В Кремле отказались комментировать закрытие неба над Петербургом

Песков перенаправил вопросы о закрытии Пулково к военным и авиационным властям

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У президента Владимира Путина есть полная информация о закрытии неба над Санкт-Петербургом, но со стороны Кремля «было бы неправильно» об этом говорить, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Давайте ориентироваться на заявления от авиационных властей и военных», — предложил Песков.

28 февраля аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Аэропорт закрыли из-за неизвестного летательного объекта, пишут «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Другой очевидец рассказал «Фонтанке» об истребителе над Санкт-Петербургом. Вскоре ограничения сняли.

Позже в Минобороны объяснили, что закрытие аэропорта было связано с учениями ПВО. Как пояснили в ведомстве, дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Военные отработали обнаружение, перехват и идентификацию предполагаемой цели-нарушителя. В маневрах участвовали истребители.