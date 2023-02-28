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Над Санкт-Петербургом сняли ограничения на полеты

Над петербургским аэропортом «Пулково» сняли ограничения на полеты
Над Петербургом ввели план «Ковер» из-за появления в небе неопознанного объекта, гражданским самолетам приказали покинуть район, писала «Фонтанка». Спустя около часа режим отменили, прием и отправление рейсов возобновили
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Над петербургским аэропортом «Пулково» сняли ограничение полетов, пишут со ссылкой на источники ТАСС и «РИА Новости». Источник «Фонтанки» рассказал, что план «Ковер» отменен, судьба неопознанного летательного объекта неизвестна.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали РБК о возобновлении рейсов в «Пулково» и из него.

По данным онлайн-табло на 12:10 мск, отправление и прием задержанных рейсов из петербургского аэропорта еще ожидается.

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли ранее утром 28 февраля. Летевшие в Петербург самолеты были развернуты в воздухе, находившиеся на взлетно-посадочной полосе борты ожидали разрешения взлететь.

Источники «РИА Новости» и «Фонтанки» говорили о поиске над аэропортом неизвестного объекта. Телеграм-каналы Baza и «112» рассказывали, что небо закрыто в радиусе 200 км, введен план «Ковер», применяемый при появлении в небе неопознанных объектов или незаконном пересечении границы. При таком режиме все воздушные суда обязаны срочно сесть или покинуть район.

В авиакомпании «Россия» рассказали РБК о возращении рейса Москва — Санкт-Петербург, а также задержке вылета из «Пулково» нескольких бортов. О задержке также рассказали пассажиры в беседе с «РИА Новости» и «Фонтанкой».

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«Ковер» предусматривает работу систем ПВО по оставшимся в небе летательным объектам. «То есть некий летательный объект попадает в зону огневого поражения, и уже сама общекомандная система управления принимает решение и дает команду на применение то ли С-300, то ли С-400, «Панциря» или «Бука» — в зависимости от отражающей поверхности цели, ее размеров, высоты, скорости, дальности и т.п.», — объяснял бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Артём Кореняко Артём Кореняко
Санкт-Петербург Аэропорт Пулково
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