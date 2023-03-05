Рогов заявил о переброске в Запорожье обучавшихся в Британии бойцов ВСУ
Украинское командование перебросило на подконтрольную Киеву часть Запорожской области солдат, прошедших обучение в Великобритании. Об этом «РИА Новости» рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В город Запорожье за последние дни прибыли порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — заявил Рогов. Он отметил, что курс обучения на британских базах занимает примерно месяц.
Великобритания начала подготовку украинских военных в июле 2022 года. Британские власти говорили о планах тренировать каждые 120 дней до 10 тыс. военных Украины. Как писала Financial Times, курс тренировок составляет пять недель, когда как новобранцы британской армии проходят 14-недельную подготовку.
29 января украинские военнослужащие прибыли в Великобританию, чтобы обучиться использованию танков типа Challenger, которые премьер-министр Риши Сунак отправил Украине в качестве военной поддержки. В феврале посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинские летчики начали тренироваться на западных самолетах, которые будут переданы стране.
Российское руководство расценивает решение обучать украинских солдат в других странах как признак участия в конфликте. Так, российский МИД раскритиковал инициативу Евросоюза проводить обучающие курсы для ВСУ. «Этот шаг идет наряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму, качественно повышает вовлеченность Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта», — заявила представитель министерства Мария Захарова.