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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил о переброске в Запорожье обучавшихся в Британии бойцов ВСУ

Рогов: Киев перебросил в Запорожье более 3 тыс. прошедших обучение в Британии солдат
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Украинское командование перебросило на подконтрольную Киеву часть Запорожской области солдат, прошедших обучение в Великобритании. Об этом «РИА Новости» рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В город Запорожье за последние дни прибыли порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — заявил Рогов. Он отметил, что курс обучения на британских базах занимает примерно месяц.

Великобритания начала подготовку украинских военных в июле 2022 года. Британские власти говорили о планах тренировать каждые 120 дней до 10 тыс. военных Украины. Как писала Financial Times, курс тренировок составляет пять недель, когда как новобранцы британской армии проходят 14-недельную подготовку.

29 января украинские военнослужащие прибыли в Великобританию, чтобы обучиться использованию танков типа Challenger, которые премьер-министр Риши Сунак отправил Украине в качестве военной поддержки. В феврале посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинские летчики начали тренироваться на западных самолетах, которые будут переданы стране.

Российское руководство расценивает решение обучать украинских солдат в других странах как признак участия в конфликте. Так, российский МИД раскритиковал инициативу Евросоюза проводить обучающие курсы для ВСУ. «Этот шаг идет наряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму, качественно повышает вовлеченность Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта», — заявила представитель министерства Мария Захарова.

Теги
Владимир Рогов Запорожская область Великобритания
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