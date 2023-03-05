Постпред Ульянов: Киев не готов реализовать инициативу МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Киев не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В сентябре Генеральный директор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова», — написал он.

Запорожская АЭС — это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре и контролируется Россией, после передачи станции в федеральную собственность ее оператором стал «Росэнергоатом».

В районе станции регулярно происходят обстрелы, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить удары и создать вокруг объекта зону безопасности.

В октябре глава МАГАТЭ встречался с президентами Украины и России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После этого Гросси заявил, что стороны «подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС», и рассчитывал, что удастся договориться до конца года. В конце декабря он вновь приехал в Россию.

Постпред России тогда говорил, что процесс идет «ни шатко ни валко». Визит Гросси в Москву завершился без видимого результата. Ульянов утверждал, что консультации по созданию защитной зоны «пробуксовывают», поскольку украинская сторона не дала конкретного ответа на предложения представителей МАГАТЭ.

В начале февраля этого года замглавы российского МИДа Сергей Рябков анонсировал очередную поездку Гросси в Москву.