Что мешает МАГАТЭ согласовать зону безопасности вокруг ЗАЭС Глава агентства рассчитывал договориться о создании с Москвой и Киевом до конца года

Визит главы МАГАТЭ в Москву завершился без видимого результата. Рафаэль Гросси рассчитывал достичь соглашения о зоне безопасности вокруг ЗАЭС до конца года, однако сделать это скоро не удастся

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Как готовился визит главы МАГАТЭ в Москву

О том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Москву 22 декабря, накануне сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Цель визита — обсудить создание зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). «Этот процесс идет ни шатко ни валко, но завтра, думаю, некоторые моменты удастся прояснить», — заявил российский дипломат.

Это не первый визит гендиректора МАГАТЭ в Россию в связи с ситуацией на ЗАЭС: в октябре этого года, предварительно проведя переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве, в Санкт-Петербурге он встретился с президентом России Владимиром Путиным, а затем вновь поехал в украинскую столицу. После этого раунда челночной дипломатии Гросси заверил: стороны «подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС», и вполне вероятно, что они договорятся до конца года.

Почти сразу после октябрьского турне глава МАГАТЭ сказал, что хочет как можно скорее вновь приехать в Москву. В начале декабря он сообщил, что идут переговоры о том, чтобы организовать еще одну встречу с Владимиром Путиным. «Я с нетерпением жду [встречи]. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним снова», — заявил глава агентства 2 декабря в беседе с ТАСС.

Второй визит Гросси в Россию состоялся не так скоро, как он планировал, а через два с половиной месяца после первой поездки. Не оправдался и другой расчет: как сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в расписании Путина встреча с главой МАГАТЭ не предусмотрена. В итоге в Москве Гросси общался с представителями госкорпорации «Росатом», МИДа, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Накануне визита РБК направил в пресс-службу МАГАТЭ запрос, как глава агентства оценивает прогресс переговоров насчет ЗАЭС, по каким ключевым параметрам Москва и Киев уже смогли договориться и в какие сроки может быть достигнут окончательный результат. Но на них отвечать не стали, ограничившись лишь подтверждением информации о поездке гендиректора в Москву.

Запорожская АЭС работает с 1984 года. Она состоит из шести энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый и считается крупнейшей станцией в Европе. До начала боевых действий ЗАЭС способна была генерировать около 40 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно, или пятую часть общегодового производства электроэнергии на Украине.



С украинской энергосистемой ЗАЭС связана четырьмя линиями электропередачи, по которым энергия поступала в Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Сейчас три ЛЭП из четырех разрушены, а станция генерирует столько энергии, сколько необходимо, чтобы поддерживать безаварийное функционирование реакторов. Реакторы ЗАЭС оснащены мощной защитной оболочкой, но дополнительные риски несет возможное попадание снарядов в сухое хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится рядом со станцией.

Как прошли переговоры

В первой половине дня 22 декабря Гросси прибыл в офис «Росатома», где встретился с российской делегацией. Сообщая об итогах переговоров, госкорпорация отметила «существенную близость позиций» и заявила, что стороны продолжат консультации, чтобы выйти «на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки». «Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный», — резюмировали в «Росатоме».

Гросси при подведении итогов был краток. «Еще один раунд необходимых переговоров по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, — написал он в Twitter, опубликовав фото с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. — Важно, чтобы такая зона была сфокусирована исключительно на предотвращении ядерной аварии. Я в самом срочном порядке продолжу прилагать усилия для достижения этой цели».

Более откровенную оценку работе МАГАТЭ еще накануне переговоров дал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его оценке, урегулировать ситуацию вокруг ЗАЭС агентство «не в состоянии». «Этих возможностей у них нет, а все остальное — мишура, которой мы уже давно не доверяем», — заявил он в эфире Первого канала (цитата по РИА Новости).

Что у МАГАТЭ недостаточно переговорных ресурсов, говорит и украинская сторона. «Насколько известно, он (Гросси. — РБК) пока не достиг в переговорах этой зоны безопасности, — сказал глава «Энергоатома» Петр Котин (цитата по УНИАН, заблокированному в РФ). — К сожалению, не очень много механизмов у него для этого, если одна из сторон отказывается это делать».

В начале марта Рафаэль Гросси сформулировал семь ключевых принципов ядерной безопасности, с опорой на которые можно предотвратить аварии на АЭС в условиях боевых действий.

1. Физическая целостность объектов, будь то реакторы, топливные бассейны или хранилища радиоактивных отходов.

2. Полная исправность всех систем безопасности и защиты.

3. Возможность оперативного персонала обеспечивать безопасность станции и свободно принимать решения, не подвергаясь давлению.

4. Надежное внешнее электроснабжение всех ядерных объектов.

5. Бесперебойные цепочки поставок и транспорт на объект и обратно.

6. Эффективные системы радиационного контроля на объектах и за их пределами, а также аварийная готовность и меры реагирования.

7. Надежная связь с регулятором.

Насколько реально создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена в украинском городе Энергодар. С начала марта она находится под фактическим контролем российских военных. 5 октября, после того как Россия включила в свой состав территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, Владимир Путин подписал указ, согласно которому станция в Запорожье перешла в российскую юрисдикцию. Вместо украинского «Энергоатома» оператором стала дочерняя структура концерна «Росэнергоатом» (входит в состав «Росатома», единого оператора АЭС в России).

С момента ввода российских войск на станции продолжали работать ее украинские сотрудники. Как сообщил в декабре недавно назначенный директор ЗАЭС Юрий Черничук (до конца ноября он занимал должность главного инженера), к концу года станцию покинули около 50% персоанала. «То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет», — сказал он в эфире «России 24» (цитата по РИА Новости), не уточнив причину столь масштабного исхода.

На протяжении спекцоперации станция регулярно подвергается обстрелам, — в них Россия и Украина обвиняют друг друга. Российские представители, выступая на международных площадках, неоднократно требовали от ООН и МАГАТЭ, чтобы организации в своих заявлениях возложили ответственность за обстрелы на Киев. Но этого не произошло.

«У нас нет возможности определить ответственных за эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились», — коротко ответил в ноябре заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Гросси неоднократно заявлял, что у МАГАТЭ исключительно технический мандат и она не может давать политических оценок событий. Единственная задача агентства — обеспечить безопасность ЗАЭС, подчеркивает он. С этой целью эксперты агентства находятся на ЗАЭС с начала сентября.

Когда речь заходит о том, чтобы вывести станцию из зоны боевых действий, принципиальную роль играют формулировки. Еще летом Украина при поддержке США предлагала сформировать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону, которая бы предполагала вывод российских военных с ее территории и передачу станции под международный контроль. Эту идею поддержали в Секретариате ООН и МАГАТЭ. Соответствующие резолюции в сентябре и ноябре принял один из руководящих органов МАГАТЭ — Совет управляющих, куда входит 35 стран из 175 членов агентства. Москва это делать категорически отказывается, объясняя свою позицию тем, что военные обеспечивают безопасность станции.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям» 8 декабря обвинил Киев в том, что тот «под прикрытием решения данного вопроса в контакте с МАГАТЭ» вынуждает Россию уйти со станции, после чего она «сразу же будет захвачена». По его словам, «договоренности о демилитаризации в принципе невозможны», а вот «защитная зона — это другое».

Переговоры о судьбе ЗАЭС идут тяжело, поэтому достижение результата до конца года с каждым днем становится все менее вероятно, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «МАГАТЭ себя позиционирует как техническую структуру, подчеркивая, что она не имеет мандата на то, чтобы обсуждать и тем более что-то предлагать по политическим аспектам проблемы, — сказал РБК эксперт. — Поэтому в конечном счете решение вопроса безопасности ЗАЭС зависит от двух сторон конфликта. Понятно, что позиции как расходились, так и расходятся: Украина настаивает, чтобы российские войска оставили станцию, а Россия говорит о необходимости прекратить удары по периметру объекта».

Однако, продолжает Кортунов, при наличии политической воли компромисс был бы возможен: Россия, например, могла бы отодвинуть свои тяжелые вооружения от АЭС в обмен на обязательства Украины прекратить удары. Несмотря на сложности, тема ЗАЭС — это один из тех вопросов, по которым можно договориться вне зависимости от того, как меняется ситуация на поле боя, резюмировал эксперт.