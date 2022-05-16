Правительство упростило правила ввоза в Россию компьютеров и смартфонов

Постановление касается нотификации — документа, который нужен для ввоза устройств с криптографическими возможностями. Раньше изготовители обращались за ней в структуру ФСБ, теперь ее могут оформить и отраслевые ассоциации

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Власти России упростили правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков и смартфонов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — сообщил Мишустин.

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Он пояснил, что отраслевые ассоциации временно наделят полномочиями по оформлению разрешительной документации, что облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка.

Постановление, которое уже подписано, касается нотификации на эту технику. Нотификация — специальный документ, который требуется для всех гаджетов, поддерживающих криптографические возможности или шифрование (смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации).

В России для ее получения и ввоза устройств нужно было обращаться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ, однако теперь и до конца 2022 года ее смогут оформить и отраслевые ассоциации.

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Кроме того, правительство исключило требование предоставлять таможне сведения о нотификации в отношении комплектующих для промышленного производства оборудования в России. Упрощенный порядок применяется, если производители входят в перечень системообразующих предприятий.