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Apple выплатила штраф почти в миллиард рублей по делу «Касперского»

Apple выплатила штраф 906 млн руб. по антимонопольному делу с «Лабораторией Касперского»
Спор Apple и «Лаборатории Касперского» был связан с приложениями с функцией родительского контроля. Американская компания ограничивала функционал у таких приложений от сторонних разработчиков на iOS
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американская компания Apple выплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн руб. в российский бюджет, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Штраф был назначен по делу о нарушении антимонопольного законодательства при разбирательстве с «Лабораторией Касперского».

«Компания обжаловала решение и предписание службы, а также постановление о наложении штрафа в судебном порядке. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание», — отметили в пресс-службе.

ФАС признала американскую корпорацию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений в 2020 году. В ФАС отмечали, что американская компания занимает 100% рынка мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить легальным образом приложение на iPhone можно только из магазина App Store.

В обращении в ФАС «Лаборатория Касперского» жаловалась, что Apple начала ограничивать функционал приложений родительского контроля от сторонних разработчиков. Сама компания выпустила собственное приложение Screen time, «которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля».

«Компания Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS. Нарушение выразилось также в установлении компанией Apple за собой права отклонять, не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple», — постановила тогда ФАС.

Обжаловать решение ведомства у Apple не удалось, и в феврале компания исполнила предписание об устранении нарушений.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Apple «Лаборатория Касперского» ФАС
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