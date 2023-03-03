Премьер Эстонии увидела сложности в сохранении единства Запада по Украине

Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Запада в помощи Киеву в конфликте все труднее

Кая Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Сохранять единство Запада в поддержке Украины в конфликте с Россией становится все труднее, поскольку все хотят его прекращения, заявила в интервью Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, западным странам «определенно нужно беспокоиться» о примирении сторон.

«Сохранять единство со временем становится все труднее и труднее, потому что все хотят, чтобы эта война прекратилась, и возникает вопрос о том, что остановит ее», — сказала политик. Она подчеркнула необходимость привлечь российское руководство к ответственности за действия на Украине.

По словам Каллас, пока им «удавалось убедить Францию и Германию посмотреть на ситуацию так», как ее видит Таллин.

В октябре прошлого года она говорила, что странам Европы становится все труднее выдерживать единую позицию в вопросе об антироссийских санкциях из-за «усталости» от военных действий и «усиливающихся внутриполитических проблем».

В середине февраля Reuters сообщил, что ЕС изучает возможность совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине. По данным Bloomberg, Эстония предложила инвестировать в это около €4 млрд, а эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал направить Киеву миллион артиллерийских снарядов за полгода. Агентство писало, что согласовать этот шаг европейские страны могут уже в марте. Большинство стран ЕС поддержали идею общих закупок.

В конце февраля Эстония выделила Украине пакет помощи на сумму почти €400 млн, что составляет более 1% ВВП страны. В него вошли автоматы, пистолеты, беспилотники, тепловизионные камеры, генераторы и зарядные устройства.

Российская сторона осуждает поставки вооружений Украине западными странами и заявляет, что поставки вооружений на Украину ведут к эскалации конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Запад заблуждается в том, что Киев «может иметь какой-то успех» на поле боя.

Санкции в Москве считают нелегитимными. Российские власти говорили, что Россия «научилась жить в условиях экономического и политического давления».