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Российские послы назвали бессмысленными введенные США и Канадой санкции

Посол в Канаде Степанов назвал бессмысленными введенные против России санкции

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал бездумными новые санкции США против ряда российских граждан и компаний. Его слова приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

«Нас опять хотят заставить «страдать». Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?», — заявил Антонов.

Он отметил, что у Вашингтона и его союзников ничего не получается с санкционным «удушением», так как Россия «научилась жить в условиях экономического и политического давления». Продолжая вводить санкции, США, по мнению дипломата, «целенаправленно разрушают» двусторонний диалог и международные отношения.

Комментируя введение Канадой новых санкций, российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал их бессмысленными. «Они [санкции] никогда не работали против России, они не могут влиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние дела», — написал он в своем Twitter.

24 февраля США ввели санкции против 48 глав российских регионов и девяти министров, жены экс-командующего объединенной группировкой войск на Украине Сергея Суровикина Анны, вице-премьера Татьяны Голиковой, телеведущей Ольги Скабеевой и др. Кроме того, ограничительные меры коснулись 11 российских банков, а также импорта алюминия, экспортные ограничения были введены в отношении компании «МегаФон», инновационного центра «Сколково».

Канада в тот же день ввела санкции против 129 россиян. В их числе оказались — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, хоккеист Владислав Третьяк, родственники зампреда Совбеза Дмитрия Медведева (его жена Светлана и сын Илья) и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

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Анатолий Антонов посол России в США США Канада санкции
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