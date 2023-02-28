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Нуланд заявила о сомнениях в конгрессе по поводу помощи Украине

Замгоссекретаря США Нуланд заявила о сомнениях по помощи Украине в обеих партиях конгресса
Сомнения в целесообразности выделение помощи Украине есть у представителей обеих партий конгресса США, однако в целом в Штатах поддерживают курс Вашингтона в этом вопросе, заявила Нуланд

Как среди республиканцев, так и среди демократов в американском конгрессе есть представители партий, которые ставят под сомнение целесообразность выделения Украине помощи, заявила замгоссекретарь Виктория Нуланд, выступая в торговой палате.

«По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <…> не хотят стоять в стороне», — сказала она. (цитата по «РИА Новости»)

В то же время, подчеркнула Нуланд, США уже выделили Украине более $30 млрд помощи, что было бы невозможно «без подавляющей поддержки обеих партий в Конгрессе». По ее словам, в Штатах в целом поддерживают действия Вашингтона в этом вопросе, поскольку «американцы понимают, каковы ставки».

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Виктория Нуланд Конгресс США
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