В Эстонии заявили о трудностях при согласовании антироссийских санкций
Странам Европы становится все труднее выдерживать единую позицию в вопросе об антироссийских санкциях. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала она.
По ее словам, это происходит из-за «усталости от войны» и «усиливающихся внутриполитических проблем» в странах Европы.
На этой неделе Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России из-за ее действий на Украине. Санкции стали ответом на референдумы, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее часть этих территорий была занята российскими войсками.
Новые санкции коснулись ряда физических и юридических лиц. При этом среди прочего Евросоюз вводит в свою законодательную систему регулирование, направленное на фактическое установление предельных цен на российские нефть и нефтепродукты для третьих стран. Также новые санкции запрещают европейским компаниям предоставлять юридические или инженерные услуги контрагентам из России.