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Война санкций ,  
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В Эстонии заявили о трудностях при согласовании антироссийских санкций

На этой неделе ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций. Они устанавливают потолок цен на российскую нефть

Странам Европы становится все труднее выдерживать единую позицию в вопросе об антироссийских санкциях. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала она.

По ее словам, это происходит из-за «усталости от войны» и «усиливающихся внутриполитических проблем» в странах Европы.

На этой неделе Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России из-за ее действий на Украине. Санкции стали ответом на референдумы, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее часть этих территорий была занята российскими войсками.

Новые санкции коснулись ряда физических и юридических лиц. При этом среди прочего Евросоюз вводит в свою законодательную систему регулирование, направленное на фактическое установление предельных цен на российские нефть и нефтепродукты для третьих стран. Также новые санкции запрещают европейским компаниям предоставлять юридические или инженерные услуги контрагентам из России. 

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Эстония Кая Каллас Украина ЕС санкции
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