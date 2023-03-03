«РИА Новости» узнало о «тупике» в переговорах по зерновой сделке

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Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, сообщил источник «РИА Новости».

По его словам, со стороны Турции и ООН переговорный процесс не останавливался, но «создалась тупиковая ситуация, нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки». «Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», — сказал собеседник агентства.

Добиться прогресса возможно путем обсуждений на высшем уровне, они ожидаются, для этого необходимо подготовить конкретные инициативы, указал источник.

РБК обратился за комментарием в офис генсека ООН.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Сделка заключалась на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

Власти США призвали Россию согласиться на продление, пролонгацию договора поддерживал и генсек ООН Антониу Гутерриш. В Киеве планируют не только добиться продления сделки как минимум на год (вместо очередных 120 дней), но и добавить в сделку порт Николаева.

Москва не раз отмечала, что первая часть сделки соблюдается, а вторая — относительно экспорта удобрений — нет. Также российская сторона указывала, что значительная часть продовольствия доставляется в Европу, а не нуждающимся странам. В связи с этим в МИДе призвали «прекратить разыгрывать продовольственную карту».

В то же время Кремль признавал, что прогресс в решении проблемы с российским экспортом есть: «И ооновцы очень хорошо поработали, и наши переговорщики. То есть здесь в данном случае есть достижения, но еще предстоит кое-что сделать».

Турция и ООН ожидают от западных стран гарантий, что препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и аммиака создаваться не будет, сообщил знакомый с ходом переговоров по зерновой сделке источник «РИА Новости» в конце февраля.