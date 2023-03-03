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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым на борту состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту состыковался с МКС
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом Андреем Федяевым, состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает SpaceX в Twitter.

«Стыковка подтверждена», — говорится в сообщении от 9:40 мск.

Запуск корабля состоялся утром 2 марта. Изначально он был запланирован на 27 февраля, космонавты уже заняли свои места в космическом корабле, когда поступила команда отмены пуска. В заявлении NASA говорилось, что старт отложили из-за проблем с наземными системами. Сбой был связан с работой двигателей первой ступени.

На борту корабля кроме Федяева на орбитальную станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Они присоединились к экипажу 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франсиско Рубио, Николь Манн, Джоша Кассады и японского астронавта Коити Вакаты.

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Прокопьев, Петелин и Рубио должны были покинуть станцию в марте, но их возвращение отложили до сентября из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22» в декабре прошлого года в результате попадания микрометеорита и разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21» в феврале.

Американская сторона предлагала вернуть их на корабле Crew Dragon, однако в «Роскосмосе» отказались от этого варианта.

Федяев отправился на МКС в составе экипажа Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. Она предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. 2 марта ее расширили на одну миссию. Ее старт запланирован на 2023—2024 годы. В космос на кораблях SpaceX полетят российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин.

Теги
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