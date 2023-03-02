Ракета с кораблем Crew Dragon и космонавтом Федяевым стартовала к МКС

Ракета с кораблем SpaceX и россиянином на борту отправилась к МКС

Ракета Falcon 9, старт которой был отложен на три дня из-за неисправности в первой ступени, успешно стартовала с мыса Канаверал. Она выведет на орбиту корабль Crew Dragon с четырьмя космонавтами на борту, в том числе россиянином

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С мыса Канаверал (США) стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon от компании SpaceX, он направляется к МКС. На борту — космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн (командир корабля) и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Первоначально запуск ракеты был запланирован на 27 февраля. Космонавты уже заняли свои места в космическом корабле, когда поступила команда отмены пуска.

В заявлении NASA говорилось, что старт отложили из-за проблем с наземными системами.

«NASA и SpaceX отменили запуск миссии SpaceX Crew-6 к Международной космической станции в понедельник из-за проблемы с наземными системами», — сообщило аэрокосмическое управление. Сбой был связан с работой двигателей первой ступени.



SpaceX выгрузила топливо из ракеты Falcon 9, а космонавты покинули космический корабль.

Сейчас на МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франсиско Рубио, Николь Манн, Джоша Кассады и японского астронавта Коити Вакаты.

Российские космонавты должны были по плану покинуть станцию в марте, однако их возвращение отложили до сентября из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22» в декабре прошлого года в результате попадания микрометеорита и разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21» в феврале.

Ранее американская сторона предлагала вернуть их на корабле Crew Dragon, однако в «Роскосмосе» отказались от этого варианта.

«Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле [Crew Dragon], потому что теоретически это возможно, но практически <...> это тоже на самом деле рискованная операция», — пояснил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.