Кремль сообщил об отмене поездки Путина в Ставропольский край

Песков: Путин не поедет в Ставрополье и проведет открытие Года педагога по видеосвязи

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин не полетит на Северный Кавказ на открытие Года педагога и наставника. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставников». Но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции», — сказал Песков.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане у границы с Черниговской областью Украины проникли украинские диверсанты. По его информации, они обстреляли автомобиль, погиб водитель и пострадал десятилетний мальчик. По данным источников ТАСС, диверсанты захватили шесть заложников.

Пресс-секретарь Богомаза сообщила, что силовые структуры работают и по всей территории села Сушаны в 16 км от Любечан. По ее словам, в этом населенном пункте тоже действует украинская диверсионно-разведывательная группа. Для боев с диверсантами привлекли ФСБ и военных.

Песков назвал нападение атакой террористов. «Детали будут идти по линии силовиков», — добавил он.