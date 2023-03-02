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Песков опроверг экстренный Совбез из-за диверсантов в Брянской области

Дмитрий Песков: проведение совещания Совбеза на 2 марта не планируется
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Проведение заседания Совета безопасности России на 2 марта не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он уточнил, что оперативное совещание с членами Совбеза у президента Владимира Путина запланировано на завтра.

Ранее издание «Верстка» со ссылкой на близкий к силовым структурам источник писало, что проводится экстренное заседание Совета безопасности по видеоконференции, посвященное проникновению диверсантов в Брянскую область. Второй источник «Верстки», близкий к силовым структурам, сообщил, что Путин и члены Совбеза «уже совещаются».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в село Любечане в Климовском районе проникла диверсионно-разведывательная группа со стороны Украины. Они обстреляли автомобиль, водитель погиб, десятилетний мальчик пострадал. Он был госпитализирован, здоровью ребенка ничего не угрожает. По данным источников ТАСС, в селе диверсанты захватили шесть заложников. Населенный пункт находится на границе с Черниговской областью Украины.

Пресс-секретарь губернатора области Юрия Старовойтова подтвердила телеканалу «Звезда» работу силовых структур по всей территории села Сушаны, которое находится на расстоянии 16 км от села Любечане. После сообщений об украинских диверсантах в приграничных регионах Украины — Черниговской и Сумской областях — была объявлена воздушная тревога.

Песков опроверг экстренный Совбез из-за диверсантов в Брянской области
Песков опроверг экстренный Совбез из-за диверсантов в Брянской области

Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин Совбез Брянская область
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