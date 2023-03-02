МИД ФРГ заявил о праве Киева включить пункт о Крыме в мирное соглашение

Глава МИД ФРГ Бербок: Киев должен решить сам, вносить ли пункт о Крыме в мирное соглашение

Решение о том, стоит ли включать пункт о Крыме в мирное соглашение, Киев должен принять самостоятельно. Такое мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

Украина должна сама определить условия заключения мирного соглашение, «потому что это ее страна, и ни германский министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не будут говорить, что ей делать», сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Бербок подчеркнула, что Германия воспринимает Крым как территорию Украины.

Крым стал частью России по итогам референдума, который состоялся в 2014 году. Украина и страны Запада, включая Германию, не признали включение полуострова в состав страны и ввели против Москвы санкции. Киев считает территорию оккупированной. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что вопрос о статусе Крыма закрыт.

Президент Украины Владимир Зеленский называл отвод российских войск к границам 1991 года (когда состав государства входили Донбасс и Крым) единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать».

В марте 2022 года, когда Россия и Украина вели переговоры, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Украина решила отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. По его словам, этот тезис был частью предложенного Киевом плана мирного урегулирования.

В годовщину начала спецоперации, 24 февраля 2023 года, Зеленский сказал, что Киев готовится к возвращению Крыма «морально и технически». «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления — разной категории и разного характера», — говорил политик. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал ответить «любым оружием» в случае удара по полуострову.