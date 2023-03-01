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Минобороны сообщило об отражении попытки атаки дронов в Крыму
Минобороны сообщило об отражении попытки атаки беспилотных аппаратов в Крыму
Четыре беспилотника были выведены из строя при помощи РЭБ. Всего в атаке участвовали 10 дронов
Игорь Конашенков
Российские военные отразили попытку массированной атаки дронов на Крым, заявил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
Шесть беспилотников были сбиты, еще четыре выведены из строя посредством средств радиоэлектронной борьбы.
В военном ведомстве указали, что жертв и разрушений на земле нет.
Украинские военные несколько раз предпринимали атаку дронами на Крым и Севастополь. Так, 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что над морем в районе города удалось сбить два беспилотника силами ПВО.
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