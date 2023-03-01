Минобороны сообщило об отражении попытки атаки беспилотных аппаратов в Крыму

Минобороны сообщило об отражении попытки атаки дронов в Крыму

Четыре беспилотника были выведены из строя при помощи РЭБ. Всего в атаке участвовали 10 дронов

Игорь Конашенков (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Российские военные отразили попытку массированной атаки дронов на Крым, заявил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Шесть беспилотников были сбиты, еще четыре выведены из строя посредством средств радиоэлектронной борьбы.

В военном ведомстве указали, что жертв и разрушений на земле нет.

Украинские военные несколько раз предпринимали атаку дронами на Крым и Севастополь. Так, 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что над морем в районе города удалось сбить два беспилотника силами ПВО.

Материал дополняется.