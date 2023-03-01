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В трех регионах начали дистанционно продавать лекарства по рецепту

Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

С 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Как указано в постановлении правительства, размещенном на сайте кабмина, он продлится три года, до 1 марта 2026 года.

Препараты будут продавать по электронным рецептам. Этот же документ включит в себя информацию о личности покупателя. Ответственность за проверку данных возложили на аптеки, которые будут продавать рецептурные товары в онлайн-формате.

К эксперименту могут присоединиться аптеки, у которых есть интернет-сайт или договор с маркетплейсом, а также «оборудованные помещения» для хранения сформированных заказов. Также у них должна быть возможность своевременно и безопасно доставлять лекарства покупателям с использованием специальных боксов, сохраняющих нужную температуру.

Перечень рецептурных лекарств для онлайн-продажи утвердило Министерство здравоохранения, приказ опубликован на портале правовой информации. В него вошли 904 препарата: антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. В список не попали лекарства, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.

Как отметили в правительстве, эксперимент проходит на добровольной основе.

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«В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса — врачами, аптечными организациями и пациентами. При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема», — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

20 октября 2022 года были опубликованы изменения в закон «Об обращении лекарственных средств», которые вводят трехлетний эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств в трех российских регионах. Законопроект разработали после соответствующего поручения президента Владимира Путина. Как отметил замминистра экономического развития Владислав Федулов, если эксперимент покажет эффективность в более короткий срок, к нему могут присоединиться и другие регионы.

Предпосылкой к введению онлайн-продажи рецептурных препаратов стала пандемия коронавируса. В апреле 2020 года Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу, дистанционная продажа лекарств по рецепту возможна в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения представляющего для окружающих опасность заболевания. При этом правила продажи таких препаратов должно было определить правительство.

Дистанционную торговлю лекарствами могут осуществлять аптечные организации с лицензией на фармдеятельность.

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