В Думу внесли проект о штрафе в ₽200 тыс. за продажу лекарств без рецепта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Кремль объяснил увеличение численности Вооруженных сил Политика, 13:02
Эксперты сообщили о рекордных продажах квартир по доверенности Финансы, 12:56
WSJ узнала о покупке «королем мемных акций» крупной доли в Alibaba Инвестиции, 12:51
Любимый вид спорта британской королевской семьи. Как играть в сквош Спорт, 12:49
Кадыров назвал разницу между собой и «генералом бла-бла-бла» Политика, 12:46
В СНБО Украины заявили о задании готовить людей к войне до спецоперации Политика, 12:45
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 12:42
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Брокер ВТБ разработал индекс настроений рынков и инвесторов Инвестиции, 12:34
Принц Гарри и Меган Маркл отказались принять извинения Кларксона Общество, 12:33
Риелторы оценили снижение стоимости квартир в новостройках Москвы за год Недвижимость, 12:28
Шойгу анонсировал изменения численности военных в ближайшие три года Политика, 12:25
Почему результаты банков США не вдохновили рынок и какие проблемы их ждут Pro, 12:18
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 12:17
Цены на газ в Европе опустились ниже $600 впервые с августа 2021 года Инвестиции, 12:16
Общество ,  
0 

В Думу внесли проект о штрафе в ₽200 тыс. за продажу лекарств без рецепта

В Госдуму внесли проект о штрафах до ₽200 тыс. фармацевтам за продажу лекарств без рецепта
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Дмитрий Савельев внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

«Согласно законопроекту за отпуск лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, без рецепта, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления, предусмотрены штрафы и дисквалификация», — заявила один из авторов законопроекта, сенатор Ирина Рукавишникова.

По ее словам, изменения коснутся в основном работы фармацевтов. В случае продажи лекарства без рецепта они должны будут заплатить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо будут лишены возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года. Штраф для индивидуальных предпринимателей достигает 100 тыс. руб., для юрлиц — 200 тыс. руб.

Сенатор объяснила поправки увеличением числа нарушений, связанных с продажей препаратов без рецепта, на 22% за последние пять лет и «ростом числа наркозависимых». «Так называемых лекарственных наркоманов в стране за последние 13 лет стало больше почти в три раза. Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди», — заявила она.

Сейчас, согласно ст. 14.4.2. КоАП («Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств»), за нарушение правил торговли лекарствами физлицам грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлицам — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

В марте 2022 года Росздравнадзор требовал от аптек ужесточить контроль за продажей рецептурных препаратов. В ведомстве объяснили, что продажа рецептурных препаратов без рецепта является одной из причин, по которым возникает искусственный дефицит некоторых лекарств. Представитель ведомства заявил «Известиям», что люди закупают лекарства впрок, при этом аптеки нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы».

Читайте на РБК Pro
Люди без возраста: 7 привычек, которые помогут замедлить старение
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России
Грустный мем: как «американская IKEA» оказалась на грани банкротства
Чем полезна лень и почему не нужно ругать себя за безделье
Теги
Госдума законопроект фармацевты лекарства продажа лекарств рецепт штраф
Материалы по теме
Росздравнадзор предупредил о задержках с доставкой лекарств в аптеки
Общество
ЕС создаст стратегический запас необходимых лекарств из-за Китая
Экономика
В перечень жизненно важных лекарств внесли «Онкаспар» от острого лейкоза
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter