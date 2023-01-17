В Госдуму внесли проект о штрафах до ₽200 тыс. фармацевтам за продажу лекарств без рецепта

В Думу внесли проект о штрафе в ₽200 тыс. за продажу лекарств без рецепта

Фото: АГН «Москва»

Сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Дмитрий Савельев внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

«Согласно законопроекту за отпуск лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, без рецепта, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления, предусмотрены штрафы и дисквалификация», — заявила один из авторов законопроекта, сенатор Ирина Рукавишникова.

По ее словам, изменения коснутся в основном работы фармацевтов. В случае продажи лекарства без рецепта они должны будут заплатить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо будут лишены возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года. Штраф для индивидуальных предпринимателей достигает 100 тыс. руб., для юрлиц — 200 тыс. руб.

Сенатор объяснила поправки увеличением числа нарушений, связанных с продажей препаратов без рецепта, на 22% за последние пять лет и «ростом числа наркозависимых». «Так называемых лекарственных наркоманов в стране за последние 13 лет стало больше почти в три раза. Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди», — заявила она.

Сейчас, согласно ст. 14.4.2. КоАП («Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств»), за нарушение правил торговли лекарствами физлицам грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлицам — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

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В марте 2022 года Росздравнадзор требовал от аптек ужесточить контроль за продажей рецептурных препаратов. В ведомстве объяснили, что продажа рецептурных препаратов без рецепта является одной из причин, по которым возникает искусственный дефицит некоторых лекарств. Представитель ведомства заявил «Известиям», что люди закупают лекарства впрок, при этом аптеки нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая ситуацию, при которой дистрибьюторы не успевают своевременно пополнять запасы».