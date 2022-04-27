Кабмин подготовит проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств
Правительство до 1 июля подготовит законопроект о проведении эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
«Правительству подготовить <...> и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом», — говорится в поручении.
В подготовке законопроекта будут участвовать региональные власти, а также представители региональных отделений «Единой России», общественной организации «Деловая Россия», профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций и союзов и общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.
Ответственными по исполнению поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и председатель «Деловой России» Алексей Репик.
В апреле 2020 года на фоне пандемии Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Также в подписанном законе оговаривалась возможность продажи рецептурных лекарств в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, решение по этому вопросу принимает правительство.
В феврале Минэкономразвития подготовило еще один законопроект, предложив провести трехлетний эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов в трех российских регионах — Москве, Московской и Белгородской областях, передавал ТАСС. Как сообщил замминистра экономического развития Владислав Федулов, из списка лекарств, доступных для дистанционной продажи, исключат препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, лекарства с сильнодействующими веществами, радиофармацевтические препараты, иммунобиологические препараты с режимом хранения ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащие препараты крепче 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями.
Если эксперимент покажет эффективности в более короткий срок, к нему могут присоединиться и другие регионы, отметил Федулов. Инициаторами эксперимента выступили «Озон», «Еаптека» и «Почта России», однако регионы могут дополнительно предложить дистрибьюторов медицинских препаратов, взяв на себя ответственность за контроль таких действий, добавил он. Тогда замминистра говорил, что проект уже согласован с Минздравом, Минцифры, Минюстом и внесен в правительство.