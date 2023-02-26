Бортников прокомментировал приостановку участия в ДСНВ

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, приостановка Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свидетельствует о начале изменения формата политических отношений.

«Идет процесс переформатирования отношений. И стратегических отношений, и геополитических отношений», — сказал Бортников НТВ.

Директор ФСБ признался, что не знал о подготовке части послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, в которой говорилось о приостановке Россией участия в ДСНВ. «Президент сам работал над этим документом», — подчеркнул Бортников.

Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ 21 февраля, подчеркнув, что речь не идет о выходе из соглашения. Договор в 2010 году подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011 году и действовал до 2021 года, после этого его продлили до 2026 года.

Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Президент США Джо Байден назвал действия Путина «большой ошибкой», а госсекретарь Энтони Блинкен счел заявление российского президента «безответственным».